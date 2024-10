Escócia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

A Escócia faz uma campanha ruim nesta Liga das Nações e precisa da vitória nesta terça-feira para seguir com chances de evitar o rebaixamento. Isto porque a equipe ainda não somou pontos e perdeu todos os três jogos que disputou nesta edição do torneio.

A bola volta a rolar na Liga das Nações 2024/25. Nesta terça-feira (15), Portugal visita a Escócia às 15h45 (de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, em partida válida pela quarta rodada do Grupo 1 da competição. Em grande fase, os portugueses podem confirmar a classificação para o mata-mata em caso de vitória fora de casa.

No entanto, a boa notícia para a Escócia é que o técnico Steve Clarke não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega Portugal

Por outro lado, os portugueses fazem um grande início de competição e podem garantir a classificação nesta terça-feira em caso de vitória. Isto porque a seleção portuguesa venceu as três primeiras rodadas e está com 100% de aproveitamento nesta Liga das Nações. Assim, a equipe lidera o grupo com nove pontos, com três de vantagem para a vice-líder Croácia.

Além disso, Cristiano Ronaldo faz um grande início de competição e marcou gols em todos os três jogos disputados até o momento. Ao mesmo tempo, a expectativa é que o atacante do Al-Nassr comece entre os titulares.