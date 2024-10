Corinthians x Boca Juniors, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pela semifinal do torneio nesta terça-feira (15), em Luque, no Paraguai

O Corinthians enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Conmebol, em Luque, no Paraguai, pela semifinal da Copa Libertadores Feminina 2024. Atual campeão da competição, o Timão avançou de fase ao bater o Olimpia no último sábado, por 2 a 0. Quem vencer, disputará a grande final contra Independiente del Valle ou Santa Fé, que disputam a outra semifinal na quarta-feira.

Onde assistir

O jogo decisivo terá transmissão na TV fechada com Sportv e Bandsports, no youtube através da CazéTV e Canal GOAT, além do streaming Pluto TV.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Corinthians

Após terminar na liderança do Grupo A, as Brabas passaram pelo Olimpia nas quartas de final. Com gols de Lacoste (contra) e Millene, o Timão venceu por 2 a 0. Em busca de mais uma final na competição, o time brasileiro poderá contar novamente com Vic Albuquerque, que ficou de fora do último desafio devido ao protocolo de concussão.