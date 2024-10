Conselho aprova chapas para eleição à presidência do Palmeiras

A pouco mais de um mês da eleição para presidente no Palmeiras, as duas chapas candidatas ao pleito foram aprovadas no filtro do Conselho Deliberativo. A da situação com Leila Pereira, e da oposição com Savério Orlandi. Assim, será a primeira vez que Leila terá um “rival” no clube.

Leila Pereira, atual presidente e favorita à reeleição, integra a chapa “Palmeiras Campeão”, com Maria Teresa Bellangero como primeira vice. Por outro lado, Savério Orlandi, crítico da gestão da dona da Crefisa, lidera a chapa “Palmeiras Minha Vida É Você”, que tem Luiz Pastore como primeiro vice-presidente.