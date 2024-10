Colômbia x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Colômbia e Chile se enfrentam nesta terça-feira, 15/10, pela décima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Colômbia é a vice-líder, com 16 pontos (três atrás da Argentina). Mas vem de derrota para a Bolívia, quando perdeu a invencibilidade. Por isso, espera boa vitória, para manter a sua confortável posição. Mas o Chile tem de partir para o tudo ou nada. Perdeu duas partidas em casa, para Bolívia e Brasil e ocupa o último lugar, cinco pontos. Assim está sete pontos atrás do G6 (vaga direta ao Mundial) e seis do 7º (vaga à repescagem).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 17h30 (de Brasília).

Como está a Colômbia

O técnico Nestor Lorenzo disse que haverá alterações em relação ao time que começou contra os peruanos. Mas não confirmou quais mudanças. Dessa forma, há muitas especulações. Uma certeza é que Jhon Durán, suspenso na derrota para o Peru, assume a vaga de Roger Martínez, que se machucou diante dos peruanos. No meio de campo, Lerma e Richard Ríos, que foram reservas na rodada passada, devem voltar ao time. Ainda na meiúca, Árias, James Rodríguez e Uribe brigam por duas vagas.