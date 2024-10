CEO do Corinthians rebate presidente do Cuiabá: ‘Precisamos de compreensão’

O CEO do Corinthians, Fred Luz rebateu as acusações feitas pelo presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, contra a administração do Timão. Em entrevista ao “Zona Mista do Hernan, do Uol”, o dirigente do clube paulista vê um exagero na fala do mandatário do Dourado, pediu compreensão dos credores e diz que o clube busca alternativas.

“Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação”, disse o dirigente.