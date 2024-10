Cássio é a principal novidade em treino do Cruzeiro

O Cruzeiro voltou aos treinos nesta segunda-feira (14) e contou com uma novidade. O goleiro Cássio participou de parte das atividades e pode ficar à disposição para o jogo contra o Bahia, na próxima sexta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Baixas

Por outro lado, o atacante Lautaro Díaz não apareceu no gramado. O jogador fez trabalhos de controle de carga na academia. Reforço contratado na janela do meio do ano, o atacante Lautaro Díaz soma 15 jogos e dois gols pelo clube celeste.

Além do atacante, o volante Matheus Henrique segue na recuperação da lesão em músculo no quadril. O departamento médico do Cruzeiro ainda avalia a condição do jogador. Além disso, o atacante Rafa Silva, o volante Japa, o meia Vitinho e o atacante Kaique Kenji estão em trabalho de transição.