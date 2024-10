Brusque vence o Ituano e sobe uma posição na luta contra o Z4

Em confronto contra a zona de rebaixamento, o Brusque venceu o Ituano por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (14), no Estádio Augusto Bauer, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O gol da partida foi de Rodrigo Pollero, no início do segundo tempo.

Com o resultado, o time de Santa Catarina ultrapassou o de São Paulo na tabela. Somando três pontos na partida, o Bruscão subiu para a 18ª colocação, com 33 pontos. Por outro lado, o Galo Rubro-Negro caiu para a 19ª posição, com 31.

O jogo

O Ituano começou a partida de forma mais agressiva, quase abrindo o placar com João Carlos, que teve um chute defendido de forma impressionante por Matheus Nogueira. Com o tempo, o Brusque se destacou, dominando a segunda metade do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Pollero colocou uma bola na trave para os mandantes.