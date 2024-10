Braz cita ‘fim de ciclo no Flamengo’, mas projeta retorno para conquistar o Mundial de Clubes

O vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, está saboreando os últimos meses de sua segunda passagem pela diretoria do clube. O dirigente descartou qualquer possibilidade de permanência no Rubro-Negro mesmo em caso de vitória de Rodrigo Dunshee, candidato da situação, nas eleições do dia 9 de dezembro. A saída, porém, não representa uma decisão definitiva e há planos para um possível retorno futuramente.

Assim como Rodolfo Landim, Marcos Braz também marcou presença no evento de lançamento da candidatura de Dunshee à presidência do Flamengo, no Jockey Club, Zona Sul do Rio. O VP falou com a reportagem do Jogada 10 sobre o fim de seu ciclo no clube e prometeu, ainda, que voltará para conquistar outro título inédito como dirigente do Rubro-Negro.

“Eu sou grande benemérito e sou conselheiro do Flamengo. Participo do conselho de administração, do conselho deliberativo e vou exercer isso. Reiterei várias vezes que eu sairia do clube junto com o presidente Landim, quando ele saísse da presidência. Nada tem a ver com o Rodrigo, eu só acho que completei meu ciclo. Os números me absolvem, tenho certeza. Em 2009, meu sonho era ser campeão brasileiro, sempre prometi isso para mim. Volto dez anos depois e ganhamos tudo o que ganhamos. Saio com a sensação de dever cumprido e o dia que eu voltar vai ser para ser campeão do mundo”.