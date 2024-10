Brasil x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam, nesta terça-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira ocupa a quarta posição, com 13 pontos, mas segue devendo em atuações. Se a Seleção bater os adversários, pode subir para a vice-liderança, dependendo dos resultados de Colômbia e Uruguai. Por sua vez, a seleção peruana foi vencer pela primeira vez somente na última rodada e ocupa a nona posição, com seis pontos. Agora, o Chile é o lanterna da competição.

Em busca da segunda vitória consecutiva, Brasil e Peru fazem duelo, nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira chega para o confronto após vitória suada sobre o Chile. Do outro lado, os peruanos venceram o Uruguai, que vive crise de relacionamento interno.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Peru, aliás, terá a transmissão da TV Globo e também do Sportv.

Como chega o Brasil

Confirmado por ele em coletiva, o técnico Dorival Júnior vai propor uma Seleção Brasileira mais ofensiva, em Brasília. Assim, o comandante fez mudanças nas últimas atividades. Vanderson entra na vaga de Danilo pela lateral direita. No meio-campo, Bruno Guimarães na de André e Gerson no lugar do suspenso Paquetá foram, afinal, as alternativas da comissão técnica.

Além das mudanças de jogadores, a comissão trabalhou os novos posicionamentos. Afinal, Raphinha volta a jogar aberto pelo lado direito, enquanto Rodrygo atua mais centralizado e Savinho faz o papel pela esquerda. Com isso, o Brasil deve ter mais força ofensiva dentro de sua casa e espera-se uma atuação digna de Seleção.