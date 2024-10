Benfica muda alterações em seus uniformes em inspiração ao Flamengo

A atualização do regulamento do clube de Portugal traz diretrizes mais rígidas com relação às modificações implementadas pelas marcas de Crédito: Jogada 10

O Benfica de Portugal aprovou uma alteração em seu estatuto que traz diretrizes mais rígidas em relação às modificações implementadas pelas marcas de material esportivo. A nova regra começará a valer a partir da temporada 2026/2027. Aliás, segundo o sócio do Benfica, Francisco Torgal, a proposta foi inspirada no Flamengo e visa resolver algo que o incomodava: a falta de identidade das edições apresentadas pela Adidas, fornecedora do clube português nos últimos anos.