Após goleada, Haaland pede desculpas: ‘Não é suficiente da minha parte’

Um dos principais nomes do futebol mundial, Erling Haaland, do Manchester City, está acostumado com gols e títulos no futebol inglês. No entanto, conviveu com um momento diferente em sua carreira, pela Noruega. Na última rodada da Liga das Nações, a seleção perdeu por 5 a 1 para a Áustria, na Raiffeisen Arena, o que fez o jogador assumir a responsabilidade pelo resultado.

“Perdão a todos. Não é suficiente da minha parte. Em novembro, o nosso objetivo será somar os seis pontos”, afirmou Haaland.

Apesar do revés, os noruegueses lideram sua chave da Liga das Nações (Liga B – segunda divisão), com sete pontos, seguido por Áustria e Eslovênia, ambas também com a mesma pontuação. O Cazaquistão, por sua vez, é o lanterna do grupo.