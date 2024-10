Após folga, São Paulo faz treino tático no CT; Ferreira é dúvida

Após o domingo de folga, os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta segunda-feira (14) no CT da Barra Funda. A equipe segue preparação para o duelo com o Vasco na próxima quarta (16), às 21h45 (de Brasília), em Campinas.

O técnico Luis Zubeldía promoveu um treino tático para os titulares e não contou mais uma vez com os selecionáveis. O lateral-esquerdo Jamal Lewis está com a Irlanda na Liga das Nações, enquanto o zagueiro Ferraresi (Venezuela) e o volante Bobadilla (Paraguai) disputam partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Eles estão fora do duelo contra o Cruz-Maltino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM: Galoppo revela papo com Zubeldía no São Paulo: ‘Tem decisões que não dependem de mim’