Andreas Pereira recebe presente do Flamengo. Confira!

Ex-jogador do Flamengo, Andreas Pereira está com a Seleção Brasileira para o jogo contra o Peru na terça-feira

Andreas Pereira, jogador do Fulham, da Inglaterra, nunca escondeu o seu carinho pelo Flamengo, clube em que jogou até meados de 2022. Nas redes sociais, o jogador, constantemente, posa para fotos vestindo produtos do Rubro-Negro. Nessa sintonia, ele foi presenteado pelo clube carioca com o novo uniforme três.

“Valeu Mengão pelo presente”, escreveu Andreas Pereira, que está com a Seleção Brasileira em Brasília para o jogo contra o Peru na terça-feira.