Alex Telles avalia seu retorno à Seleção: ‘Sempre foi minha intenção’

Lateral não era convocado desde a Copa do Mundo no Qatar e espera ser opção de Dorival nas próximas listas da Seleção Brasileira

Novidade, mas nem tanto. Assim pode-se descrever a convocação de Alex Telles para a Seleção Brasileira. O jogador era nome constante para vestir a Amarelinha no passado, mas, depois da Copa do Mundo de 2022, não foi mais lembrado. Até a atual Data-Fifa, quando Dorival Júnior convocou o jogador para substituir Arana, do Atlético-MG, que acabou se lesionando.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Telles esteve com o grupo que disputou a Copa no Qatar, mas, com a Seleção passando por um processo de renovação, parou de ser lembrado. Contudo, a boa fase no Botafogo fez com que Dorival voltasse a chamar o jogador. Algo que sempre foi um objetivo para o lateral-esquerdo.