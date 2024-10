Raphael Veiga deve voltar a ser titular no meio após lesão de Mauricio

Raphael Veiga havia perdido um lugar nos 11 iniciais do técnico Abel Ferreira. O camisa 23 não vivia boa fase e viu o ex-jogador do Inter crescer de produção. Após três partidas como titular atuando mais aberto pela direita, agora volta ao meio de campo.

O Palmeiras deve ter uma novidade na escalação para as próximas partidas. Afinal, Estêvão está recuperado e deve voltar a ser titular pela na direita . Quem vinha fazendo a função era Raphael Veiga, que agora deve retornar a sua posição de origem. O meia corria o risco de voltar ao banco de reservas, mas a lesão de Maurício abriu uma lacuna no setor.

Mauricio sofreu uma pancada no treino da última sexta-feira, que gerou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O camisa 18 não vai precisar passar por cirurgia, mas há o risco de ficar fora do restante da temporada. Afinal, faltam apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão.

Assim, Veiga deve retomar a posição. Ele virou o 12º jogador de Abel e teve bons momento pela ponta, atuando bem contra Vasco e Atlético-MG, quando fez dois gols de pênalti.

Raphael Veiga tem 49 partidas na atual temporada

Veiga disputou 49 partidas na temporada, 44 delas como titular. É o vice-artilheiro da equipe, com 14 gols, e o terceiro a dar mais assistências no elenco: sete.