Manchester United sonha com técnico multicampeão pelo Real Madrid para substituir Erik Ten Hag

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Erik ten Hag, manager of Manchester United looks on before the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD1 match between Manchester United and FC Twente at Old Trafford on September 25, 2024 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images) Crédito: Michael Regan

O Manchester United entrou em estado de iminência para mudança no comando técnico após o pior início de temporada dos últimos 35 anos. Com a admissível saída de Erik Ten Hag do clube, o nome de Zinedine Zidane passou a circular nas reuniões da alta cúpula inglesa como possível sucessor do treinador holandês. O currículo do francês eleva a análise e o coloca como um dos profissionais adequados para tal função. Depois de cogitar uma série de nomes para o lugar de Ten Hag, a cúpula inglesa deu uma atenção especial ao de Zidane. Aliás, ainda de acordo com o jornal local ‘Daily Mirror’, o coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, identifica o ex-técnico do Real Madrid como ”candidato dos sonhos”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico Thomas Tuchel, campeão da Champions League pelo Chelsea, também figura como candidato em potencial para o cargo. A contratação do alemão parece mais improvável, visto que a federação da Inglaterra tem conversas avançadas com o treinador para comandar a seleção nacional.

Desejo por Zidane Campeão consecutivo da Liga dos Campeões, o francês se tornou bastante seletivo quanto aos seus projetos. Zinedine Zidane inclusive se deu ao luxo de recusar uma série de propostas desde que deixou o comando do Real Madrid, em 2021. A imprensa local ainda trata a contratação de Zidane como um ‘sonho distante’ de um projeto ambicioso do United. A dificuldade não desanima Ratcliffe, que se reconhece como grande admirador do técnico francês e aposta em sua liderança para restaurar o clube e levá-lo novamente às cabeças do futebol europeu. Mas não há, por ora, qualquer sinalização positiva quanto a um possível acordo. Nomes como Gareth Souhgate, Ruud van Nistelrooy também surgiram em pauta. Há, ainda, o interesse em Edin Terzic – que levou o Borussia Dortmund à final da Champions League na última temporada.