Internacional enfrenta prejuízo de R$ 89 milhões com enchentes no Rio Grande do Sul

As enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, em maio de 2024, afetaram as contas do Internacional. Sem usar o Beira-Rio durante mais de dois meses, o Colorado registrou um prejuízo de R$ 89 milhões. A informação é do site “ge”. Estas cifras incluem perdas materiais, custos logísticos e projeções de arrecadação não alcançadas.

Além do Beira-Rio, o Inter também não pode treinar no CT Parque Gigante, inundado, à época, pelas águas do Guaíba. Com isso, as perdas patrimoniais chegaram a R$ 19 milhões.