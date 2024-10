Guarani x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Lanterna da Série B, com 25 pontos, o Bugre vive uma situação dramática. Precisa, portanto, vencer ou vencer para minimizar as suas tensões. Assim, são nove pontos para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento após três jogos sem triunfar.

Guarani e CRB farão um tira-teima na luta contra o rebaixamento nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo é válido pela 31ª rodada da competição nacional e fecha a jornada do torneio.

Como chega o CRB?

A equipe alagoana está em 17º lugar, com 33 pontos. Uma vitória, então, a colocará, enfim, fora do Z4 da Série B. Aliás, o quadro é bem mais animador do que o do Guarani. Afinal, o time venceu as duas últimas partidas e está com viés de ascensão.

No entanto, nem tudo são flores no CRB. Ex-Botafogo, o zagueiro Segóvia é dúvida. O atacante Labandera, o volante João Paulo e o técnico Hélio dos Anjos estão suspensos.

Onde assistir:

SporTV e Premier (ambos da TV fechada) transmitem o embate.