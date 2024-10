Grêmio paralisa conversas para venda de jovem da base ao Chelsea

O Grêmio paralisou as negociações para a venda do jovem Gabriel Mec, de 16 anos, para o Chelsea. O Imortal chegou a ter acordo com os Blues, mas voltaram atrás. As negociações, contudo, não foram encerradas, e o departamento de futebol tem cautela sobre a transação.

O Chelsea chegou a fazer proposta em negócio que poderia chegar a 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões), se atingisse algumas metas no contrato. No entanto, o compromisso não foi assinado e as conversas estão, neste momento, paradas. O clube brasileiro já atingiu a meta de vendas para esta temporada.

De acordo com o “ge”, o clube inglês recuou na contratação do jovem e quer observá-lo mais tecnicamente. Afinal, algumas atuações do jogador ficaram aquém do esperado.