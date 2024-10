Goiás x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Vila Nova, donos das maiores torcidas e times com a maior rivalidade no estádo, se enfrentam neste domingo (13/10), às 18h30 (de Brasília) pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. O Vila está em sexto lugar com 41 pontos e um triunfo o recolocará muito bem por uma da quatro vagas à Série A-2025. Já o Goiás, com 41 pontos, em 11º, sabe que um tropeço praticamente tira a sua chance de voltar à elite.

Onde assistir

A TV Brasil o canal Goat e o Premiere transmitem a partida a partir das 18h30 (de Brasília)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está o Goiás

Vagner Mancini diz que espera um grande resultado diante do maior rival para alavancar os goianos nesta reta final de Série B e ele vai com um trio ofensivo, formado por Welliton Matheus, Edu e Rildo. Mas ele tem um desfalque de peso: Rafael Gava cumpre suspensão. A sua única dúvida está na zaga. É provável que Messias ganhe a posição de Reynaldo.