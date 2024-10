Flamengo recusa proposta do Corinthians por Hugo Souza

Diretoria do Rubro-Negro não aceitou as garantias para o pagamento de R$ 4,7 milhões para negociar Hugo Souza em definitivo

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo recusou uma nova proposta do Corinthians para a compra dos direitos federativos do goleiro Hugo Souza. A proposta do Corinthians envolvia o parcelamento dos R$ 4,7 milhões exigidos pela diretoria do Flamengo em quatro parcelas mensais. Contudo, a negociação não avançou porque a diretoria do Fla não aceitou as garantias de pagamento apresentadas.

A recusa se deve ao fato de o Corinthians ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral-direito Matheuzinho. Assim, esta pendência leva o Flamengo a exigir garantias mais sólidas para a transação.

Corinthians corre contra o tempo

Se o Corinthians não fechar o acordo, é provável que precise pagar R$ 500 mil ao Flamengo para contar com Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcada para o dia 20/10. Segundo o contrato de empréstimo, Hugo só pode enfrentar o Flamengo se o Corinthians pagar R$ 500 mil a cada jogo. Nos últimos meses, o Corinthians já enfrentou o Flamengo duas vezes e, em ambas as ocasiões, cumpriu com a multa.