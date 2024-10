Flamengo envia presente para filhos de Everton Ribeiro pelo Dia das Crianças

Guto e Totói, filhos do ídolo do Flamengo, são xodós dos torcedores rubro-negros

O Flamengo presentou os filhos dos seus atletas com motos de brinquedo pelo Dia das Crianças. Mas, houve uma exceção. Guto e Totói, filhos de Everton Ribeiro, ex-jogador do time carioca, também receberam a lembrança do Mais Querido.

Nas redes sociais, Marilia Nery, mulher de Ribeiro, postou um vídeo em que aparece as crianças recebendo o presente e, posteriormente, andando na moto de brinquedo.