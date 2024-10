Eleição no Palmeiras: chapas em avaliação pelo Conselho Deliberativo

A eleição no Palmeiras já começou! Nesta segunda-feira (14), o Conselho Deliberativo se reunirá, então, para avaliar as duas chapas que concorrem à presidência do clube: Leila Pereira, da situação, e Savério Orlandi, da oposição. Ambos os candidatos precisarão obter a aprovação dos conselheiros para prosseguir com suas campanhas. A informação é do site “ge”.

Para avançar, os candidatos precisam alcançar 15% dos votos do total de membros do Conselho Deliberativo, que conta com 288 cadeiras. Isso equivale a 44 votos. Tanto Leila quanto Savério devem conseguir esse número sem dificuldades, representando uma espécie de “primeiro turno” nas eleições alviverdes.

Uma assembleia de sócios definirá, assim, o próximo presidente do Verdão no dia 24 de novembro. O vencedor comandará o clube paulista até 2027.