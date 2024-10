Dorival testa Seleção com Gerson, Bruno Guimarães e Vanderson no time titular

O jogador do Flamengo entra no lugar de Lucas Paquetá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mudanças deixam a Seleção mais ofensiva

A Seleção Brasileira realizou, na tarde deste domingo (13), mais um treinamento visando a partida contra o Peru, em Brasília. As equipes se enfrentam na terça-feira, às 21h45 (de Brasília). Durante as atividades no Bezerrão, na Capital Federal, o técnico Dorival Júnior testou um time mais ofensivo, com Gerson, Bruno Guimarães e Vanderson entre os titulares.

Segundo o “Ge”, o meia do Flamengo entrou na vaga de Paquetá, que está suspenso. André saiu para o lugar de Bruno Guimarães e Danilo para o de Vanderson. A tendência é que o trio esteja no time titular contra o Peru.