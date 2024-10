CR7 é grife: Cristiano Ronaldo lança sua própria coleção de relógios

Craque português fez parceria com empresa para o lançamento de peças inspiradas em sua carreira esportiva

O atacante português Cristiano Ronaldo lançou uma coleção de relógios em parceria com a empresa Jacob & Co, conhecida pela inovação na criação de peças. O anúncio do novo negócio saiu neste domingo (13/10). Assim, o jogador publicou nas redes sociais que estava realizando um antigo desejo.

“Sempre sonhei em ter minha própria coleção de relógios”, disse.