Brusque x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte inferior da classificação da Série B, Brusque e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (14), pela 31ª rodada. A partida será no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 18h30 (de Brasília). Ambas as equipes estão na zona do rebaixamento. O time da casa é o 19° colocado, com 30 pontos. Com um ponto a mais, o visitante é o 18°.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.