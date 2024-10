Botafogo garante ‘público do ano’ com venda antecipada de ingressos para jogo contra o Criciúma

O líder – e embalado – Botafogo enfrentará o Criciúma na próxima sexta-feira (18) sob o apoio de um público respeitável no Maracanã. Isso porque o Alvinegro comercializou mais de 50 mil ingressos antecipadamente para o confronto e, dessa forma, já garantiu seu recorde da temporada – superando o número de presentes no empate com o São Paulo no Nilton Santos, pela Libertadores.

De acordo com a última parcial, a nova remessa do setor norte do estádio está esgotada e não há mais ingressos para as arquibancadas. Restam, portanto, apenas entradas para o Maracanã+ com valores de até R$ 550 (inteira). O Botafogo trabalha com a expectativa de receber mais de 55 mil torcedores para o duelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além de vibrar com o momento ímpar na temporada, o alvinegro também voltará a acompanhar uma partida do Botafogo como mandante no Maracanã – algo que não ocorria há dez anos. O clube de General Severiano não mandava uma partida no estádio desde o confronto contra o Palmeiras, em outubro de 2014.