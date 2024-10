Bélgica x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

As emoções da quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações seguem nesta segunda-feira (14). Bélgica e França se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. O jogo será um confronto direto em busca da classificação no Grupo 2.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv e Globoplay (streaming).

Como chega a Bélgica

A Bélgica não vence há duas rodadas na Liga das Nações e vem de um empate por 2 a 2 contra a Itália. Assim, os belgas chegaram aos quatro pontos e terão um confronto direto na briga pela classificação.