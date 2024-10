Alemanha x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela quarta rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

A bola volta a rolar pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações nesta segunda-feira (14). Em duelo de gigantes do futebol europeu, Alemanha e Holanda se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na casa do Bayern. O jogo será um confronto direto pela liderança do Grupo 3.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega a Alemanha

Os alemães defendem a invencibilidade nesta edição da Liga das Nações e lideram o Grupo 3, com sete pontos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Bósnia e pode encaminhar a classificação em caso de novo triunfo nesta segunda-feira. Assim, a vantagem para a vice-líder Holanda é de dois pontos.