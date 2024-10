Vasco vence Flamengo e é bicampeão carioca Sub-20

O Vasco é bicampeão do Cariocão Sub-20. Na manhã deste sábado (12/10), o Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 1 a 0, gol de Leo Jacó, no primeiro tempo. Com a vitória na ida por 2 a 1, Vasco vence Flamengo na Gávea e abre vantagem na final do Carioca Sub-20os vascaínos celebram uma conquista merecida e invicta. O triunfo, embora magro, reflete a superioridade da equipe, que perdeu ótimas chances, mesmo quando o Flamengo ainda contava com 11 jogadores em campo, já que Iago foi expulso logo aos 19 minutos do primeiro tempo.

Hegemonia do Vasco nas Competições Estaduais

Assim, o Vasco demonstrou mais uma vez que, enquanto o Flamengo é reconhecido como o campeão mundial da categoria, a hegemonia nas competições estaduais pertence ao Cruz-Maltino. Além do caneco de 2023, a equipe já havia conquistado a Copa Rio em cima do mesmo Flamengo. Neste sábado, o Vasco levantou dois troféus: o do Carioca e o da Recopa Carioca. Como venceu a Copa Rio, o time ganhou este troféu automaticamente, sem precisar disputar. Este foi seu 16º Estadual. O Fla tentava o 32º caneco (maior campeão desta competição que teve a primeira edição em 1920).

Primeiro tempo: Vasco arrasador

O Vasco começou a final de forma arrasadora. Logo aos quatro minutos, Bruno Lopes chutou, e o goleiro Lucas deu rebote. Leo Jacó mostrou frieza, pegou a sobra, driblou o arqueiro e, mesmo cercado por três defensores, tocou colocado para fazer 1 a 0. Aos sete minutos, JP chutou na trave. O Cruz-Maltino dominava a partida, para a euforia da torcida presente em São Januário.