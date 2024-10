Thiago Silva treina no campo e tem chance de jogar o Fla-Flu

Zagueiro do Fluminense dá mais um passo em recuperação de lesão no calcanhar, e condição física será avaliada até o dia do clássico

O Fluminense ganhou uma boa notícia durante o treino deste sábado, no CT Carlos Castilho. O zagueiro Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no calcanhar, treinou no campo e tem grande chance de estar presente no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 17, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

A presença dele no clássico contra o Flamengo vai depender da evolução até quinta-feira, dia do confronto. De acordo com o “ge”, ele tem boas chances de entrar em campo no clássico. Aliás, Thiago Silva ainda não conseguiu entrar em campo num clássico desde que voltou ao Fluminense.

Thiago Silva sofreu uma lesão no calcanhar na partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético, no Maracanã. Ele, aliás, chegou a atuar no sacrifício no jogo de volta e foi poupado das partidas contra Atlético-GO (29/09) e Cruzeiro (03/10), pelo Brasileirão.