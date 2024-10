São Paulo estourou limite definido por fundo nos últimos três anos

O São Paulo aprovou na semana passada o FIDC (Fundo de Investimento de Direitos Creditórios). A criação do fundo visa captar R$ 240 milhões para sanar a dívida bancária do clube, que superou a casa dos R$ 220 milhões no final do ano passado. Assim, o Tricolor terá que seguir uma série de regras financeiras para alcançar o objetivo. Contudo, o limite, que vale a partir da próxima temporada, foi superado nos últimos três anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A regra é de que o São Paulo terá até R$ 350 milhões ou metade da receita bruta do ano anterior para gastar com salários, contratações, entre outros gastos. Assim, o clube precisará evoluir em sua condição financeira nos próximos quatro anos e meio e retomar um lugar de protagonismo no cenário nacional.