Santos perde nos pênaltis para Boca Juniors, que vai à semifinal da Libertadores feminina

O Santos lutou, mas deu adeus à Libertadores feminina nas quartas de final. Na noite deste sábado (12), as brasileiras perderam por 4 a 2 para o Boca Juniors nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. O jogo ocorreu no Estádio Arsenio Enrico, em Assunção, no Paraguai. Na semifinal, as argentinas terão pela frente o Corinthians, que luta pelo pentacampeonato do torneio continental.

O Boca Juniors procurou mais o jogo, tendo maior volume durante os 90 minutos. As melhores oportunidades foram do Boca Juniors, embora o Santos tenha comandado a posse de bola. Entretanto, o time alvinegro não conseguiu criar boas jogadas.

Na reta final da partida, a goleira Karen Hipólito fez uma grande defesa. nos acre´scimos, já aos 46′, Kishi Núñez tirou duas defensoras da jogada e chutou colocado. A bola encobriu Karen e acertou o travessão do Santos. Assim, a disputa seguiu para os pênaltis.