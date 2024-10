Peru surpreende o Uruguai e vence a primeira nas eliminatórias para a Copa de 2026

O futebol é, de fato, um esporte que sempre surpreende, e nesta sexta-feira (11) não foi diferente. A seleção do Peru, última colocada das eliminatórias, venceu o Uruguai por 1 a 0. Miguel Araujo marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado por Jorge Fossati, velho conhecido dos torcedores do Internacional, chega a seis pontos, supera o Chile e assume a nona colocação. Essa é a primeira vitória do Peru na competição, o que mantém viva a esperança de vaga no Mundial de 2026. Já o Uruguai ocupa o terceiro lugar, com 15 pontos

Primeiro tempo morno

Foi um jogo sem grandes oportunidades. O Uruguai controlou a posse de bola e tomou a iniciativa, principalmente com Arrascaeta liderando as jogadas, mas sem criar muito perigo para o gol de Gallese. O Peru fez pouco e mostra o motivo de ser a última seleção das eliminatórias.