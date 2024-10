Morre o humorista Ary Toledo, aos 87 anos

Um dos maiores humoristas do Brasil, o politicamente incorreto Ary Toledo, torcedor fanático do Corinthians, faleceu neste sábado (12/10), aos 87 anos, no Hospital Sírio e Libanês, em São Paulo. A família do artista, que também era cantor e escritor, compartilhou a notícia em suas redes sociais. Mas não se divulgou a causa da morte. Mas, nos últimos anos, a saúde de Ary se fragilizou. Ele usava cadeira de rodas em no início deste ano teve uma pneumonia.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós”, diz a postagem. Ary Toledo será cremado ainda neste sábado.

Raio X de Ary Toledo

O paulista Ary Toledo se tornou um dos humoristas mais populares do país. Nascido em Martinópolis em 22 de agosto de 1937, começou a fazer sucesso no início dos anos 60, conquistando fãs no rádio e na TV ao lado de sua esposa, a também humorista Marly Marlei (falecida em 2014). Contudo, foi sua carreira solo que o transformou em ícone. Afinal, Ary acumulou mais de 60 mil piadas, muitas de conotação sexual. Bem ao estilo de outro ícone do humor, Costinha (falecido em 1995).