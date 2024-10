Mauricio sofre lesão no joelho direito e pode não jogar mais pelo Palmeiras em 2024

Meia sofre lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em treino do Verdão e não precisará passar por cirurgia Crédito: Jogada 10

O meia-campista do Palmeiras, Mauricio, pode não atuar mais em 2024. O jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Embora o caso não seja cirúrgico, há o risco de sua recuperação tirá-lo dos nove jogos restantes do Brasileirão. O caso oconteceu no treino de sexta-feira, quando o camisa 18 sofreu um trauma no local. Os exames confirmaram a lesão, e o jogador já está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora