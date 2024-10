Martinelli projeta vitória do Brasil ‘com mais tranquilidade’

Reserva na equipe de Dorival, o atacante do Arsenal também falou sobre ser titular e da renovação do grupo

“Quando você fala de seleção brasileira em qualquer partida que entre, em qualquer lugar do mundo, a gente entra pra ganhar e só com essa mentalidade. Com certeza vai ser um jogo bem difícil, mas pode ter certeza que a gente vai buscar a vitória. A meta é que a gente consiga sair com a vitória independente de quem comece o jogo. Claro que tenho esperança, quero jogar. Acho que ninguém quer ficar no banco. Pra esse próximo jogo, que a gente consiga ganhar com mais tranquilidade e faça uma ótima partida também”, disse.

Com a Seleção Brasileira passando por um processo de renovação, o atacante, de apenas 23 anos, citou que todas as seleções em algum momento passam por isso. Ele reforçou que os mais experientes dão suporte para os mais novos, como Estevão, Endrick e Savinho.

“Tenho que fazer meu trabalho bem feito, claro que quero jogar, ser titular, mas também sei da qualidade que o time tem, dos jogadores que nós temos. Então eu deixo isso pro professor Dorival e eu tento fazer meu trabalho bem feito no arsenal, quando eu venho aqui tento me doar ao máximo e a opção é dele. Tenho que trabalhar firme”, afirmou.

Martinelli compara Arsenal e Seleção Brasileira

O jogador é um dos nomes do Arsenal, comandado por Mikel Arteta. Por sua vez, Martinelli define os estilos de jogo do clube inglês com o Brasil diferente, no entanto, com o mesmo propósito:

“Estilos bem diferentes, mas com o mesmo proposito de atacar, de ter a bola, e essa mentalidade vencedora. O que eu trago do Arsenal pra Seleção, acho que nem do Arsenal, acho que é de mim mesmo. Minha vontade, minha gana de querer jogar todos os jogos e acho que é isso que eu posso adicionar pro grupo”, declarou.

Dorival Júnior terá o desfalque de Lucas Paquetá no confronto contra o Peru. O meia está suspenso com o segundo cartão amarelo e, portanto, Gérson deve ser o titular na posição. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira está na quarta colocação com 13 pontos.