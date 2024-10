Lula cita Botafogo e não quer Seleção com jogadores de fora

Presidente afirma que não há nenhuma sumidade no futebol europeu. Ele defende uma equipe com futebolistas do Brasileirão

Em entrevista à Rádio CBN, Lula destacou a importância de convocar jogadores que atuam no Brasil. Ele mencionou o Botafogo, clube cujos jogadores marcaram os gols na partida contra o Chile , e sugeriu que a Seleção fosse composta apenas por atletas que jogam no país.

Neste sábado (12), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), expressou suas opiniões sobre a Seleção Brasileira de Futebol. Após a vitória emocionante sobre o Chile, de virada, por 2 a 1, em Santiago, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Lula fez reflexões sobre a formação da equipe nacional.

Como torcedor do Corinthians, o presidente também admitiu que não conhecia muitos dos convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Chile e Peru.

“Estava no sofá vendo o jogo. Conhecia o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, do PSG, o Rodrygo, do Real Madrid e o Raphinha, que reconheci pelo cabelo. Não conhecia os outros jogadores. Cadê os meninos que jogam aqui?”, questionou.

Com o apoio do presidente, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (15), enfrentando o Peru no Estádio Mané Garrincha, dando sequência às Eliminatórias. O Brasil ocupa atualmente a quarta posição, com 13 pontos.