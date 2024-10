Gerson: ‘Estou preparado para ser titular da Seleção’

Apoiador deve ser o substituto do suspenso Paquetá contra o Peru e esbanja confiança em se sair bem neste desafio Crédito: Jogada 10

Gerson deve ser o titular da Seleção Brasileira no duelo contra o Peru, nesta terça-feira (15/10), em Brasília, pelas Eliminatórias. Com a suspensão de Paquetá, o flamenguista, que entrou no intervalo na vaga do jogador do West Ham, é a bola da vez. No entanto, ele não atuará na função de meia-atacante, como faz no time carioca, mas como volante. Para ele, isso não é problema algum. ” Me chamam de coringa. Em 2019, no Flamengo, jogava de volante; na base, atuava mais avançado e em outras funções que fui aprendendo. Por isso, não tenho uma função preferida”, disse, para completar: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “No Flamengo, tenho várias funções. O que eu quero é estar preparado para ajudar a equipe e trabalhar meu lado mental. Estou em um bom momento e preparado. Se eu começar jogando, estarei feliz e preparado. Se estiver no banco, estarei passando a energia positiva.”

Gerson em grande fase Esse excelente momento de Gerson, considerado por muitos o melhor meia do Brasileirão, o anima bastante. Ele afirmou que, apesar de considerar sua fase no Olympique em 2022 muito boa, hoje se encontra no mesmo alto nível. “Tive um momento importante da minha vida na França, em 2021 e 2022, foi muito bom. Mas hoje estou bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente. É um dos momentos mais importantes da minha carreira. Espero continuar assim; o futebol oscila, mas estou sempre concentrado para dar o meu melhor”, disse Gerson durante uma coletiva em que a CBF teve dificuldades com o áudio, que estava picotado. Superação e maturidade Gerson enfrentou uma lesão no rim esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que levantou dúvidas sobre seu futuro, especialmente após seu retorno, quando seus primeiros jogos no Flamengo estavam abaixo de sua média. Contudo, ele conseguiu se recuperar e afirmou que tudo o que passou o ajudou a amadurecer.