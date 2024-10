Gabigol sonha em marcar o primeiro gol do novo estádio do Flamengo

Ídolo da Nação, Gabigol não vê a hora de pisar no novo estádio do Flamengo. Em entrevista a pequenos rubro-negros, em uma ação especial do clube pelo Dia das Crianças, o centroavante revelou como imagina o seu primeiro jogo no novo terreno do Mais Querido. O Mengo pretende erguer sua nova praça esportiva no Centro do Rio de Janeiro.

“Minha expectativa é enorme. Eu espero jogar no estádio.com a camisa do Flamengo. E quem sabe marcar meu nome fazendo o primeiro gol do estádio do Flamengo. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Estou feliz com esse projeto do estádio. O Flamengo merecia ter um estádio e vai ter um dos maiores do Brasil, se não foi o maior. Estou muito ansioso para que isso aconteça.