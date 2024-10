Fora da seleção francesa por lesão, Mbappé curte boate na Suécia

De acordo com o jornal “Aftonbladet”, o jogador foi visto deixando uma balada em Estolcomo. Ainda segundo o jornal, ele teria comparecido ao restaurante “Chez Jolie”, da capital sueca, antes de ir para a boate “V”. Além disso, no local, o francês teria reservado uma sala privada e teria proibido o uso de telefones celulares enquanto eles estavam na boate.

O craque francês Mbappé está curtindo a noitada na Suécia. Ele foi flagrado pela imprensa local na noite de quinta-feira (10). De folga do Real Madrid, o jogador ficou de fora da Seleção da França nesta Data Fifa para se recuperar de uma lesão. Ele curtiu duas noites de folga em Estocolmo, na companhia de Nordi Mukiele, ex-parceiro de Paris Saint-Germain e hoje no Bayer Leverkusen.

Mbappé ficou de fora dos compromissos da Seleção da França, contra o Israel e Bélgica, pela Liga das Nações, por opção do treinador Deschamps. Segundo o técnico, o francês não estava 100% por conta de lesões e preferiu não contar com ele. No entanto, após a convocação para a Data Fifa, o atacante atuou pelo Real Madrid na La Liga. Ele foi titular e ficou em campo até os 25 minutos do segundo tempo.

Dessa forma, a ausência do craque e capitão da França gerou polêmicas, uma vez que a lesão não o impediria de jogar. Mbappé sofreu uma lesão muscular em setembro, com previsão de retorno de três semanas. No entanto voltou a atuar no dia 2 de outubro, pela Champions League.