Finlândia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam, neste domingo (13), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinki, pela quarta rodada da Liga das Nações

Finlândia e Inglaterra se enfrentam, neste domingo (13), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinki, na Finlândia, pela quarta rodada do grupo 2 da Liga das Nações (Liga B). A seleção inglesa ocupa a vice-liderança da chave, com seis pontos somados em três jogos, enquanto os finlandeses estão na lanterna após três derrotas consecutivas.

Onde assistir

A partida entre Finlândia e Inglaterra, aliás, terá transmissão do SporTV2 (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Como chega a Finlândia

A Finlândia sofreu uma derrota para Irlanda do Norte pela última rodada da competição. O resultado manteve a seleção na última posição do grupo 2. São três derrotas com alerta ligado contra o rebaixamento para terceira divisão.