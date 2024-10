Festa na Vila! Santos vence o Mirassol e retoma liderança da Série B

Luan Peres decide no fim e garante vitória do Peixe por 3 a 2 sobre o Leão, neste sábado, no aniversário de 108 anos do estádio icônico

No aniversário de 108 anos da Vila Belmiro, a torcida do Santos acompanhou um belo jogo de futebol e fez festa, na noite deste sábado (12/10). Em duelo emocionante, o Peixe venceu o Mirassol por 3 a 2, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Giuliano, Willian e Luan Peres fizeram os gols dos santistas. Gabriel e Dellatorre marcaram para o Leão. O volante Diego Pituca ainda foi expulso nos minutos finais.

Com o resultado, o Santos, assim, retoma a liderança da Série B, com 56 pontos, e deixa para trás o Novorizontino, que tem 54. Do outro lado, o Mirassol desperdiçou a chance de encostar ainda mais na liderança, mas permanece na quarta colocação, com 50 pontos. Agora, os times voltam a campo pela 32ª rodada da Série B. Na quarta-feira, o Peixe enfrenta a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá. O Leão, por sua vez, faz quase um duelo direto contra o Novorizontino, no sábado, às 17h, no Maião.

Início eletrizante

Mal tinha começado o jogo e o Santos já balançava as redes. Logo no primeiro minuto, Giuliano abriu o placar na Vila. Willian ajeitou para o camisa 20, que bateu firme, no canto, sem chances para Alex Muralha. Porém, a vantagem durou pouco. Fernandinho foi derrubado por JP Chermont na área, e o árbitro sinalizou pênalti. Gabriel bateu sem chances para o goleiro Brazão. No entanto, o Peixe não diminuiu o ritmo e seguiu no ataque. Aos 12 minutos, em boa trama pelo lado direito, Willian carregou para o meio e fez um golaço de fora da área.