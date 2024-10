Estêvão explica opção pelo Chelsea e se pensou em ficar por mais tempo no Palmeiras

Joia do Verdão revela motivos que o levaram a dizer 'sim' para os ingleses, embora já havendo dito ter o Barcelona como maior sonho da carreira Crédito: Jogada 10

Vendido ao Chelsea desde junho, Estêvão só se apresentará aos ingleses após o Mundial de Clubes de 2025. Isso porque o Palmeiras só aceitou negociar sua joia em caso de cumprimento dessa exigência. O atacante de 17 anos, destaque do time nesta temporada, comentou pela primeira vez sobre o que o motivou a topar a oferta dos Blues e se chegou a pensar a ficar por mais tempo no Verdão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O clube brasileiro, aliás, tem direito a 70% do montante, que pode chegar até 61,5 milhões de euros (R$ 358 mi). São, portanto, 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões) e 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões) possíveis em bônus.

“Desde criancinha eu sempre acompanhei o Barcelona, acho que mais por causa do Messi e do Neymar, que são referências para mim. E fico muito feliz pelo interesse dos outros times, de virem atrás de mim e do meu futebol, mas a proposta do Chelsea foi muito boa. Meus empresários conversaram com meus pais, comigo… foi um projeto muito bom que eles fizeram e que tem tudo para dar certo”, iniciou ele, em entrevista à Revista Placar. “Não tem nem o que falar do Chelsea, de estar numa cidade espetacular que é Londres, de jogar a liga mais forte do mundo e estar entre os melhores. Acho que ainda mais agora, com um time que está dando oportunidades para os jovens. Isso me chamou muita atenção e da minha família também. Tenho certeza que escolhemos o time certo”, acrescentou. Estêvão passará a defender o clube londrino a partir do segundo semestre do ano que vem, quando já terá completado 18 anos e disputado seu primeiro desafio “europeu”, visto que o torneio da Fifa se dará entre junho e julho.

Estêvão e ‘sonho de sua carreira’ Mas o destino da joia brasileira poderia ter sido ser outro país, já que os representantes chegaram a abrir negociação com o Barcelona, um dos sonhos de sua carreira. As conversas com o clube da Catalunha, porém, não evoluíram. Em relação à possibilidade de permanecer no Verdão por mais uma ou duas temporadas, o atacante esbanjou sinceridade. “Para falar a verdade, toda criança que joga futebol, acho que o sonho dela é jogar Liga dos Campeões, jogar na Europa com os melhores do mundo. Lá é completamente outro nível. A gente sempre busca isso. Quando surgiu a oportunidade fiquei muito feliz que realizaria esse sonho”, disse.

Abel Ferreira chegou a falar publicamente que iria pedir a Leila Pereira para manter Estêvão até 2027. O jogador, aliás, foi perguntado se o treinador português o aconselhou a seguir no clube. “Não, não… Ele já jogou bola também, sabe como funciona. Ele deixou isso mais para nós, para minha família e meus empresários”, respondeu a joia, sem pestanejar. Estêvão e o futuro na Inglaterra Estêvão também comentou sobre sua adaptação à Inglaterra e à Premier League.