Em divergência à CBF, Governo quer proibir bets credenciadas no Rio

A AGU (Advocacia-Geral da União) protocola uma ação no STF para impedir que o estado do Rio credencie bets em âmbito nacional

A Advocacia-Geral da União (AGU) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (11), para impedir a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) de autorizar casas de apostas esportivas on-line a atuarem nacionalmente. As informações são do Uol e Poder360.

Esta ação do Governo ocorre após a CBF encaminhar ofício aos clubes e federações afirmando que as bets credenciadas pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) estão autorizadas a fazer propaganda em todo o país. No caso, a Esportes da Sorte poderia atuar fora do Rio. Assim, Corinthians, Grêmio, Palmeiras (time feminino), Ceará, Bahia, Náutico e Santa Cruz poderiam fazer publicidade da patrocinadora, que segue sendo investigada.

Contudo, o órgão pede uma liminar do STF para que a Loterj pare de explorar apostas on-line fora do território fluminense. Além disso, a AGU declara que suas regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de ações terroristas são “frouxas”. A CBF garantiu que Esportes da Sorte e Betvip poderiam atuar no Brasil.