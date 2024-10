Coritiba x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo no Couto Pereira pela 31° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

A partida terá transmissão do Canal Goat e do Premiere.

Coritiba e Amazonas se enfrentam neste domingo (13), às 16h no Couto Pereira, em jogo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa é o 12° colocado com 41 pontos. A Onça-Pintada, por sua vez, ocupa a 10° colocação com 42 pontos.

Para o confronto, o técnico Jorginho terá os retornos do volante Sebastián Gómez e do atacante Lucas Ronier. Por outro lado, o volante Zé Gabriel será desfalque. Ele não treinou durante a semana e priorizou a realização de exames após ter ficado internado por exaustão física no jogo passado. O treinador também pode não contar com Maurício Antônio, que sentiu na última partida e é dúvida. Por fim, o atacante Alef Manga, relacionado após cumprir 360 dias de suspensão por manipulação no futebol, volta a ser opção entre os reservas.

Como chega o Amazonas

A Onça-Pintada, por sua vez, vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino em casa. No entanto, nos últimos cinco jogos a equipe teve os mesmos resultados: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Para a partida, dois dos principais jogadores da equipe serão desfalques certos: Matheus Serafim e Ênio, que estão suspensos. Dessa forma, o técnico Rafael Lacerda tem pelo menos cinco seis que podem atuar pelos lados: Igor Bolt, Cocote, William Barbio, DG, Robson Duarte e Ermel. Porém, o treinador também pode mudar nas posições. Além disso, Sassá e Dentinho estão treinando bem e brigam pela vaga com Luan Silva, que foi titular no último jogo.