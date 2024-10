Corinthians avança às semifinais da Libertadores feminina

O Corinthians está classificado para a semifinal da Libertadores Feminina. Venceu as paraguaias do Olimpia neste sábado (12/10) no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai, que é o país-sede do torneio. Os gols das Brabas foram marcados no segundo tempo. Lacoste (contra) e Millene.

Atual campeão em busca do Penta

Como atual campeão, o Corinthians agora se prepara para a semifinal, que acontecerá na próxima terça-feira (15/10). As pentacampeãs do Brasil buscam conquistar o título continental pela quinta vez, tendo vencido anteriormente em 2017, 2019, 2021 e 2023. O time que erguer o troféu da Libertadores receberá um prêmio de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

Primeiro tempo: Corinthians domina

Desde o início da partida, o Corinthians mostrou-se superior, criando três oportunidades em apenas cinco minutos. Uma delas foi com Carol Nogueira, que, em uma jogada pela direita, perdeu uma chance clara ao chutar para fora, mesmo estando sozinha na pequena área. O Olimpia, inferior tecnicamente, intensificou a marcação, pressionando as corinthianas com faltas e reclamações, enquanto a árbitra, com uma performance fraca, não conseguia se impor. Porém, apesar da posse de bola, o Corinthians apresentava lentidão no ataque e finalizações imprecisas.