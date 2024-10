Com Matheus Pereira, Seleção faz primeiro treino antes de jogo contra o Peru

Brasil inicia preparação para o confronto contra o Peru, desta terça-feira, no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias

O Brasil realizou o primeiro treino de preparação para a partida contra o Peru, no Estádio Valmir Campelo Bezerra, o famoso Bezerrão. A partida, válida pela pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será na Arena BRB Mané Garrincha, às 21h45 de terça-feira (15/10).

LEIA MAIS: Gerson: ‘Estou preparado para ser titular da Seleção’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O novo convocado de Dorival Júnior, Matheus Pereira, já participou das atividades deste sábado. O meia do Cruzeiro vai ocupar a vaga de Lucas Paquetá, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Mesmo assim, o jogador do West Ham, aliás, participou normalmente das atividades no Bezerrão.