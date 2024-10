Carille valoriza vitória do Santos e minimiza vaias da torcida

O treinador também destacou o triunfo e revelou detalhes do ambiente do vestiário após a partida.

O técnico do Santos, Fábio Carille comemorou a vitória sobre o Mirassol , neste sábado, e a volta à liderança da Série B. Mesmo com o triunfo, o desempenho do time não foi bom, e o treinador sofreu vaias por conta disso, mas ele minimizou. Ele, afinal, também explicou as mudanças feitas na escalação inicial da partida.

“Foi uma partida que imagino que o Mirassol teve mais posse que a gente. Ainda não vi os números. Teríamos de ter uma dedicação grande pelo conjunto deles. Vi o pessoal comentando, parece que foram três bolas do Guilherme na trave e não entrando. Estou muito feliz pela vitória, pelo ambiente dentro do CT, pela festa dos atletas e diretores no vestiário. Depende muito do adversário. Se pega um lateral que avança muito fica pesado para o Willian. Temos que olhar bem a cada jogo, analisar o adversário para colocar os melhores em campo pelas características do adversário”, disse.

Willian Bigode e Luan Peres

Fábio Carille também comentou sobre as mudanças feitas nas escalações. O treinador optou por começar com o zagueiro Luan Peres e o atacante Willian Bigode. Aliás, os dois balançaram as redes na vitória que valeu a liderança para o Peixe.