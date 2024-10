Botafogo x Atlético pelo Brasileiro de Aspirantes: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Atlético Mineiro entram em campo neste domingo (13), em Maricá, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Brasileiro Sub-23. A partida, válida pelo grupo A do campeonato de Aspirantes, será ás 15h (de Brasília), no Estádio João Saldanha. O Alvinegro, portanto, é o segundo colocado com cinco pontos. O Galo, por sua vez, está em terceiro com quatro, no entanto, equipe tem uma partida a menos.

Onde assistir

A partida não terá transmissão.

Como chega o Botafogo

O Alvinegro chega para este confronto após empatar por 2 a 2 com o CRB fora de casa. Dessa forma, o clube carioca soma cinco pontos em três rodadas pela competição.